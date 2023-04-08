تشكيل لجنة تنفيذية للدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك عقب الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة، وفتح باب التقدم للمشاركة ابتداء من 1 أبريل حتى 31 مايو 2023.

تكثيف برامج التوعية

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة، إلى أنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكذلك أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة، وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg)، والتى بدأ العمل بها ابتداء من السبت الماضي الموافق 1 أبريل 2023، وتستمر في تلقى المشروعات حتى يوم 31 مايو.

وـوضح المحافظ، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

مشروعات خضراء ذكية

وذكر المحافظ، أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة، وفقا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية، حيث تنقسم تلك المشروعات الى 6 فئات، هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

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