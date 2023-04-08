6 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا.. بينها سقوط أمطار على السواحل الشمالية

تشهد المحافظات على مستوى الجمهورية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدا الأحد، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، ومائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وفق ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

طقس المحافظات غدا الأحد

وبرغم الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدا الأحد التي تشهده البلاد، تضرب 6 ظواهر الجوية المحافظات وفق المعلن من الأرصاد الجوية كالتالي:

- تضرب الأمطار عددا من المحافظات غدا الأحد بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومدن السواحل الشمالية الشرقية ومدن سيناء، وأمطار رعدية خفيفة على محافظات جنوب الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا في محافظات القاهرة والوجة البحري وجنوب الصعيد.

- نشاط الرياح بنسبة تتراوح بين 20 إلى 38 كيلو في الساعة.

الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

- تجمع السحب والغيوم على المحافظات التي تشهد سقوط أمطار.

- ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط والبحر الأحمر بواقع من متر إلى متر ونصف.

- ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات لأعلى من 30 مئوية، وتصل إلى 39 درجة، بينما تسجل 3 محافظات فقط أقل من 30 درجة، وهي محافظات الإسكندرية ومطروح ودمياط ومدينة سانت كاترين.