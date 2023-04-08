حالة الطقس الأسبوع الجاري بالمحافظات.. ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار

يشهد الأسبوع الحالي طقسا متقلبا بجميع المحافظات، يتضمن ارتفاع درجة الحرارة ثم انخفاضها بشكل ملحوظ، وسقوط أمطار قد تصل إلى حد الرعدية على مناطق من وسط سيناء وجنوب الصعيد وخليج السويس والمناطق الشمالية لمحافظات الوجه البحري.

ذروة الارتفاع في درجة الحرارة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الأحد يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، بسب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية محمل بكتل هوائية جنوبية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسجل القاهرة 34 درجة مئوية خلال فترات النهار، وتصل 37 درجة جنوب الصعيد.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

وتنخفض درجة الحرارة بداية من بعد غد الاثنين على كافة أنحاء الجمهورية، مع زيادة سرعة الرياح، وسقوط الأمطار التي قد تكون رعدية على مناطق من وسط سيناء وجنوب الصعيد وخليج السويس والمناطق الشمالية لمحافظات الوجه البحري، وقد تتقدم للمناطق الداخلية يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تشهد المحافظات، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، ابتداء من مساء غدٍ الأحد، يصاحبها سقوط أمطار على فترات متفاوتة من مناطق بالسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وقد تصل للصعيد.

حالة الطقس اليوم في محافظات مصر

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، تبدأ بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يتبعها طقس حار على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار على مناطق من الصحراء الغربية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.