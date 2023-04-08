حالة الطقس اليوم.. أجواء مائلة للبرودة صباحا ومساء والقاهرة تسجل 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، مؤكّدة أنَّه تسود أجواء مائلة للبرودة صباحًا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار على مناطق من الصحراء الغربية، وتكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

وفي منتصف النهار يسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية، ويكون الطقس مائل للبرودة خلال فترات الصباح الباكر والليل، لذا نصحت هيئة الأرصاد باصطحاب جاكت أثناء الخروج، وعدم ارتداء الملابس الصيفية خلال هذه الفترة تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

درجات الحرارة اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، وفيما يلي بيان درجات الحرارة على كل الأنحاء:

- القاهرة 32 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 33 - 20

- بنها 32 - 21

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 30 - 19

- المنصورة 31 - 19

- الزقازيق 33 - 18

- شبين الكوم 32 - 20

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 32 - 17

- السويس 32 - 18

- العريش 27 - 17

- رفح 26 - 17

- رأس سدر 31 - 17

- نخل 34 - 11

- كاترين 27 - 08

- الطور 33 - 19

- طابا 32 - 18

- شرم الشيخ 35 - 21

- الإسكندرية 26 - 18

- العلمين الجديدة 23 - 17

- مطروح 25 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 32 - 15

- رأس غارب 32 - 20

- الغردقة 34 - 21

- سفاجا 34 - 21

- مرسى علم 33 - 22

- شلاتين 30 - 23

- حلايب 29 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 30 - 22

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 22

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 36 - 23

- قنا 37 - 23

- الأقصر 38 - 24

- أسوان 38 - 23

- الوادي الجديد 36 - 18

- أبو سمبل 35 - 19