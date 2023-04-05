قادرة على حمل رؤوس نووية.. ماذا نعرف عن قاذفات بي-52؟

حلقت قاذفة أمريكية مصممة لحمل أسلحة نووية فوق شبه الجزيرة الكورية، اليوم الأربعاء، فيما وصفته سيول بأنه دليل على الاستعداد للرد بسرعة وبشكل ساحق على أي استفزازات كوريا شمالية.

ورافقت مقاتلات F-35A الكورية الجنوبية، جنبا إلى جنب مع مقاتلات أمريكية من طراز F-35B وF-16، الطائرة الأمريكية B-52H Stratofortress في تدريب مشترك رغم التصريحات الكورية الشمالية التي شجبت مثل هذه المناورات واعتبرتها معادية.

فما هي قاذفات بي-52 التي أرسلتها الولايات المتحدة عبر المجال الجوي الكوري الجنوبي قبل أقل من شهر قبل مناورات «درع الحرية» واسعة النطاق، التي اختتمت في أواخر مارس الماضي؟

عنصر أساسي في القوة الأمريكية

فقد أصبحت القاذفة الأمريكية عنصرا أساسيا في قوة سلاح الجو الأمريكي خلال حرب فيتنام، حيث قامت بمئات الطلعات الاستراتيجية وأسقطت أكثر من 15 طناً من القنابل.

ومنذ ذلك الوقت، تعتبر قاذفة بي-52 من العناصر الأساسية في الحروب الأمريكية، إذ تمكنت من تثبيت مكانتها عبر الحرب الباردة وحرب العراق، ومن المقرر أن تستمر في الخدمة حتى منتصف القرن الحادي والعشرين، بحسب موقع «nationalinterest».

ومن أبرز مميزاتها أنها قادرة على الطيران بحمولة تصل إلى 31500 كيلوجرام، وتمتلك مدى تشغيلي مذهل يزيد عن 14 ألف كيلومتر، بدون إعادة التزود بالوقود الجوي.

تحمل رؤوسا نووية

كذلك هي مسلحة بشكل مذهل ولديها قدرة على حمل الأسلحة النووية على رأس اثني عشر صاروخ كروز متقدما من نوع AGM-129، وعشرين صاروخ كروز من نوع AGM-86A.