إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم على طريق دسوق، بينما انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحث، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

إصابة 6 أشخاص في حادث

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تلقت إشارة مفادها وقوع حادث تصادم على طريق الدولي بدسوق بين سيارتين كانتا تسيران على الطريق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين بالحادث

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من إيهاب خميس عزومة، 14سنة، تهتك بالكتف الأيسر، وعاطف رجب عاطف، 20 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وحمادة محمد بهنسي، 30 سنة، بجروح متفرقة في الجسم، ورمضان أحمد رمضان، 30 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، ومحمد أحمد رمضان، 25 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وأحمد جمعه عبدالسلام، 21 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، ويتلقى المصابون العلاج اللازم داخل مستشفى دسوق العام.