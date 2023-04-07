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مصرع سائق في حادث سير على طريق «طنطا - المحلة»

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:34 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي سائق تاكسي في العقد السادس من العمر، مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكي، حال عبوره طريق «طنطا - المحلة»، بالقرب من قرية شبشير الحصة، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بمصرع شخص 

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع مسن بعد أن صدمته سيارة حال عبوره طريق «طنطا - المحلة»، بالقرب من قرية شبشير الحصة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعي «حمادة عبدالمنعم فرج»، ويبلغ من العمر 60 عاما، ومقيم بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، بعد أن صدمته سيارة حال عبوره طريق «طنطا - المحلة»، بالقرب من قرية شبشير الحصة.

التحفظ على الجثة 

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ورفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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