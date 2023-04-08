إصابة 4 أشخاص في حادث سير على طريق «فاقوس - أبو كبير» بالشرقية 

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بسور شونة أمام قرية خلف الله بطريق «أبو كبير - فاقوس»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

حادث تصادم على طريق فاقوس

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بتصادم سيارة سوزوكي بسور شونة على طريق فاقوس اتجاه أبو كبير وتحديدا أمام قرية خلف الله، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزار الصحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان سبب وقوع الحادثين.