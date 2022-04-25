إصابة 3 أشخاص في انقلاب «موتوسيكل» غرب كفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» في شارع «الترعة»، غرب مدينة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بشارع «الترعة»، غرب مدينة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إاصابة كل من «أحمد أشرف رمضان»، 24 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد ضياء»، 17 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«السعيد عبد المنعم»، 25 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

3 مصابين في تصادم «توكتوك» و«موتوسيكل»

وفي وقت سابق، تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة «توكتوك» ودراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «ابشان - بيلا»، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى بيلا المركزي، وتبين إصابة كل من «أحمد يونس»، 23 سنة، بجرح قطعي بالجبهة، و«مصطفى السيد»، 26 سنه، باشتباه ما بعد الارتجاع ، و«كريم السيد»، 16سنة، باشتباه كسر بقاع الجمجمة.

إصابة 4 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بجوار «أبراج مكة»، في مدينة كفر الشيخ، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخص آخر في حادث سير بقرية «أبوطبل»، التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الاسعافات اللازمة.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ تقوم بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات العامة والمركزية، ضماناً لسرعة علاج المصابين الذين يصلون إليها.