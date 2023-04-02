نائب محافظ القاهرة تطمئن على توفير السلع والمنتجات الغذائية المخفضة لسكان الأسمرات

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم، مدينة الأسمرات بنطاق حي المقطم للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في إطار الحرص على مباشرة جميع الأعمال على أرض الواقع.

واطمأنت نائب المحافظ على مستويات النظافة والحفاظ على حالة الانضباط والأعمال الجارية والصيانة المستمرة داخل المدينة إلى جانب متابعة منفذ بيع السلع والمنتجات الغذائية المخفضة، الذي أقامته المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بمدخل مدينة الأسمرات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات بصورة مستمرة.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

كما حرصت نائب المحافظ على مقابلة عدد من المواطنين للاستماع لجميع طلباتهم، ووعدت بالاستجابة الفورية للشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن في إطار لقاءتها الدورية للاطمئنان من المواطنين مباشرة لتذليل جميع العقبات.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة من جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لمنافذ البيع الثابتة بمدخل مدينة الأسمرات بمنطقة الخزان، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتوفير المنتجات الغذائية طوال الوقت وخاصة خلال شهر رمضان لتخفيف العبء على كاهل المواطنين في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنافذ الثابتة التي تم توفيرها حتى الآن تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ومنها زيوت الطعام والسكر والأرز وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية تسهيلا على المواطنين، ما لاقى رواجا واسعا وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ومنع الاحتكار ونشر عدد كبير من المنافذ خاصة في الأحياء الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

متابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية

وأضافت أن الأجهزة التنفيذية تنفذ كافة التوجيهات بمتابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين مع عرض قائمة الأسعار بأماكن واضحة، وتحديد الكميات الكافية لكل مواطن لعدم احتكار البعض للسلع المخفضة، مشيرة إلى الاستمرار في فتح العديد من المنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.