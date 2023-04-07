نائب محافظ القاهرة: حي الأسمرات نموذج يحتذى به في تطوير العشوائيات

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ المناطق العشوائية مثلت تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إذ بذلت جهودًا كبيرة لإزالة وتطوير المناطق غير الآمنة، والتوسع في خدمات «حياة كريمة»، باعتبار أنّ توفير مسكن لائق وحياة حضارية حق للجميع بما يحفظ الكرامة الإنسانية، من خلال خطة قومية شاملة تتضافر بها جميع الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإعادة التخطيط وتحسين نوعية الحياة، وتعتبر الأسمرات بالمقطم نموذجًا يُحتذى به بكل المقاييس.

مشروعات حضارية

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في حديثها لـ«الوطن»، استمرار الجهود المبذولة لدعم السكان والأهالي المنضمين إلى حى الأسمرات من المناطق غير الآمنة والعشوائية، من خلال العمل دائمًا على تطوير المرافق والخدمات المقدمة، وتدعيم أعمال الصيانة المستمرة، لأن التحدي الأهم حاليًا هو الحفاظ على ما تم تحقيقه وعدم السماح بتراجع أوضاع الوحدات والعمارات، وتلك البنية الأساسية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات، مع عدم السماح بامتداد أي ظاهرة عشوائية إلى هذه المشروعات، من خلال المتابعة بصورة دورية لأعمال صيانة والنظافة ورفع كفاءة الإنارة وغيرها لهذه المشروعات السكنية الحضارية، التي وفرتها الدولة المصرية لساكنيها مؤثثة ومجهزة وحداتها بالأجهزة الكهربائية دون مقابل.

وأوضحت أنه هناك برامج مستدامة لأهالي الأسمرات لدمجهم في مجتمعاتهم الجديدة، سواء كانت برامج تعليمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو رياضية، وغيرها، والدولة المصرية لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية في المناطق بديلة العشوائيات فقط، بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وتقديم يد العون لدمجه في مجتمعه الجديد عبر العمل على تنمية أساليب التعايش الإيجابية لمساعدة السكان على مواجهة المشكلات من خلال برامج إرشادية تضافرت فيها كافة الجهات المعنية لإطلاق العديد من المبادرات الفعالة، ومنها مبادرات حياة كريمة، ومعا لنرتقي، وأسمرات بلا أمية، لمحو الأمية وتعليم الكبار والقضاء على ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم.

توفير فرص تدريب على الحرف اليدوية

وأشارت إلى توفير فرص التدريب المختلفة للحرف اليدوية والمهن البسيطة ومعارض الأسر المنتجة ومراكز تدعيم المرأة وذوي الهمم، لتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مبادرات كتف في كتف، ورفع الوعي للحفاظ على مياه الشرب، ومبادرة اتحضر للأخضر، وذلك في إطار من الشراكة والتشبيك والتعاون المثمر بين جميع الأجهزة المعنية والمجتمع المدني، إيمانا بأهمية مثل هذه المبادرات لرفع الوعي الثقافي والتعليمي والاقتصادي.

وأكدت استمرار الفعاليات على مدار العام في كل هذه المشروعات، يستفيد منها السكان، وتتضمن فعاليات رياضية، وثقافية، وترفيهية، وبرامج عروض مسرحية وسينمائية، وإقامة احتفالات لاكتشاف المواهب في مختلف المجالات.

دعم القيادة السياسية

وأشادت بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم وتنمية وبناء الإنسان المصري في ضوء الجمهورية الجديدة، حتى أصبح الحلم واقعًا يلمسه كل مواطن، وتغيير وجه الحياة ورفع مستوى معيشة المواطنين بشكل عام، موجهة الشكر للقيادة السياسية على جهودها المبذولة خلال السنوات الماضية والمستمرة في دعم وتنمية المناطق والمجتمعات المطورة، والقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وصولا للجمهورية الجديدة.