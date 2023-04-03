نائب محافظ القاهرة يتابع خطة ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية ترشيدا للطاقة.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قيام أحياء رؤساء المنطقة الشرقية في القاهرة بتنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في هذا الشأن؛ بالعمل على ترشيد الإنارة بالشوارع وترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، فضلا عن الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية للمباني الحكومية من مبان الأحياء والمديريات الخدمية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية باستثناء ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارئ.

ترشيد إنارة الشوارع والمياديين

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم الوصول إلى تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية، فضلا عن استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في المنشآت الحكومية، وأيضا إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها من باب الترشيد.

التفاعل مع شكاوى المواطنين

ومن ناحية أخرى، تواصل أجهزة محافظة القاهرة الاستجابة والتفاعل مع شكاوى المواطنين؛ إذ قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة بحي النزهة لمتابعة ترشيد الإنارة ورفع الإشغالات بشارع جسر السويس بمنطقة الألف مسكن بحضور رئيس الحي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والعمل على تسيير الحركة المرورية ورفع الإشغالات والباعة من الشارع، وعدم السماح بأي تجاوزات تتم على نهر الشارع، مع التشديد على استمرار وتكثيف الحملات لمواجهة أي إشغالات أو تجاوزات.