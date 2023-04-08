تفاصيل اجتماع وزير الشباب مع اللجنة البارالمبية باستاد القاهرة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اجتماعا مع اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة، باستاد القاهرة الدولي.

صبحي: نحرص على تقديم الرعاية الكاملة للجنة البارالمبية

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للجنة البارالمبية، من أجل استمرار تحقيق الإنجازات التي تسعد جماهير الرياضة المصرية في مختلف المحافل والمناسبات العالمية والبارالمبية.

وأشار الوزير، إلى أن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة الحالية، تحقق أفضل معدلات إنجاز على كل المستويات والألعاب، وتحقق نتائج غير مسبوقة بفضل التخطيط العلمي المدروس الذي تنفذه الوزارة من خلال اللجنة العلمية العليا، وكذلك المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وهو ما تثبت أن الرياضة ليست كرة قدم فقط، رغم أهمية وجماهيرية كرة القدم، إلا أن هناك العديد من الأبطال المصريين، ممكن يرفعون اسم علم مصر عاليًا فى العديد من المحافل العالمية يستحقون أيضًا الدعم والرعاية الرسمية والجماهيرية.

وذكر وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، خاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كل سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

قدرة ذوي القدرات والهمم على حصد البطولات

أوضح الوزير، أن اللجنة البارالمبية تستند إلى رؤية الدولة المصرية، التي تعمل دومًا بالتخطيط العملي في مختلف المشروعات القومية والتي نراها جليًا، مقدمًا الشكر والتقدير للأبطال الرياضيين البارالميين، ورغبتهم الدائمة في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، ثقته في قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم، وفوزهم في مختلف البطولات التي يخوضونها، استكمالًا لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة، مجددًا تأكيده دعم اللجنة البارالمبية ومساندتها في تحقيق خططها ورؤيتها.