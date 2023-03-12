أتربة ورمال نهارا على الوجه البحري ومدن القناة.. البسوا الكمامات

كشف الدكتور عبد الله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن اليوم الأحد سوف يكون تهب رياح محملة بالأتربة العالقة نهاراً علي محافظات الوجه البحري، وكذلك علي السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه يجب على المواطنين أن يرتدوا الكماماتا، حتى يستطيعوا حماية أنفسهم من استنشاق الأتربة الضارة، والرمال المحملة بالغبار.

رياح عاصفة ورمال

وأوضح علام، لـ«الوطن» أنه سوف تهب رياح جنوبية غربية على السواحل الشمالية للمحافظات الساحلية ، وباقي محافظات مصر، والتي سوف تكون محملة بالرمال والأتربة.

سرعة الرياح علي المحافظات

وأشار إلى أن سرعة الرياح سوف تتراوح ما بين 30 حتى 32 كم/ساعة، وسوف تكون محملة بالأتربة والرمال علي محافظات شمال الصعيد، لتسجل درجات الحرارة العظمى 29 علي محافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والصغرى 16 درجة مئوية، وجنوب الصعيد العظمى 30 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.