سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق في محافظة بني سويف

شهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع صوت رعد، خلال فترات متقطعة من اليوم، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار أولا بأول.

غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقطاعات الخدمية، بضرورة التواجد الميداني وتشكيل غرف العمليات لمتابعة الأحوال الجوية، وتداعيات سقوط الأمطار والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى والاستغاثات.

انتشار معدات شفط مياه الأمطار

وشهدت محافظة بني سويف انتشار مكثف لمعدات الحركة الميكانيكية ورؤساء الإدارات الخدمية والفرق المعاونة من الكوادر المدربة على مواجهة الأزمات، لرفع مياه الأمطار بشوارع المدن وبعض القرى التي تعرضت لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

استعدادات مكثفة بمخرات السيول

وأعلن المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تجهيز وتمركز المعدات بقرى المركز ومتابعة مخرات السيول بسنور وسحب تجمع المياه من شارع 23 يوليو.

كنا جرى متابعة اللجان التي تم تشكيلها من الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية، ومجموعات العمل المدربة على مواجهة تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، وخاصة في المناطق الحيوية، والأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وانتظام حركة المرور على الطرق السريعة وميادين ومحاور المدينة العاصمة.