إجراء 47 ألف عملية جراحية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إجراء 47 ألف و134 عملية جراحية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك منذ بدء فعاليات المبادرة حتى يناير 2023، حيث تم إجراء 5 الآف و919 عملية جراحية من يناير حتى مارس الماضي، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، لتخفيف عن كاهل المواطنين، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

عمليات جراحية مجانية بمختلف التخصصات

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء 5 الآف و919 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية مارس 2023 منها 3717عملية جراحة عيون و394 جراحة مخ وأعصاب و319 عملية جراحة الأورام، 1172 قسطرة قلبية، 100 قسطرة طرفية، 58 قلب مفتوح، 131 جراحة العظام، 28 قسطرة بالمخ.

المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى

وأوضحت الدكتورة أيريني عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة20 مستشفى داخل المحافظة مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوي التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط؛ مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.