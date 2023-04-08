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إحالة 21 موظفا تركوا العمل دون إذن للتحقيق في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
02:00 م | السبت 08 أبريل 2023
إحالة موظفين للتحقيق في المنيا

إحالة موظفين للتحقيق في المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية شنت حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المجالس المحلية لمتابعة سير العمل وانتظامه للاطمئنان، وتم رصد عدد من المخالفات ضد العاملين.

إحالة 11 موظفا للتحقيق بطوخ الخيل

وأوضح «بدوي» أنه تم إحالة 10 موظفين للتحقيق بالوحدة المحلية بقرية بني أحمد، بسبب ترك العمل أثناء اليوم بدون إذن، وكذلك إحالة 11 موظفا آخرين للتحقيق بطوخ الخيل لتغيبهم وتركهم العمل بدون عذر، مضيفاً أنه تم التشديد على كافة مديري الوحدات المحلية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية له.

فك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي

من جانب آخر تمكنت الوحدة المحلية بحي جنوب مدينة المنيا، من إزالة 3 حالات تعد بالبناء غير المرخص، إذ تم إزالة شدة خشبية لصب أعمدة خرسانية للدور الأول علوي بمساحة 60 مترا بطاحونة سمعان بحي مكة، وردم أساس لحالة تعد بدون ترخيص بمساحة 80 مترا، والثالثة فك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي، وتم تحرير محاضر وإحالة المخالفات للنيابة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من رفع 300 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط، بمدينة المنيا صباح اليوم وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي بمعدات الحملة الميكانيكية في ضوء إطار جهود الوحدات المحلية للحفاظ على سلامة المواطنين.

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بقلم اسلام فهمي