أسعار كعك العيد 2023 بالمجمعات الاستهلاكية والهايبرات في المنيا

تستعد المجمعات الاستهلاكية والهايبرات ومنافذ التموين في المنيا لبيع الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة قبل أيام من عيد الفطر المبارك 2023.

وقال مسؤول بالتموين في المنيا، إن المجمعات الاستهلاكية والهايبرات ستعرض في غضون أيام الكحك السادة بسعر يتراوح بين 120 و130 جنيها للكيلو، كما تتراوح أسعار البسكويت من 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

وأضاف أنه سيتم بيع الكحك بالجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وسيتم تخفيض الأسعار بما يتماشى مع العرض والطلب من المواطنين.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالمنيا

تستعرض «الوطن»، أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالمنيا بأسعار مخفضة، والتي تشمل البيع بسعر 120 جنيها لكيلو الكعك السادة ويتم الإعلان عن تخفيضات خلال الأيام القادمة بعد توزيع الكميات المعروضة من التجار علي المعارض والمجمعات الاستهلاكية في المدن والمراكز.

أسعار كعك العيد 2023 في المنيا

وتبلغ قيمة كيلو كعك السادة، حوالي 120 جنيها، فيما يبلغ سعر كعك ملبن أو عجوة 130 جنيها، وسعر كيلو كعك عين جمل 150 جنيها، وسعر كيلو بيتي فور 160 جنيها، وتتروح أسعار كيلو البسكويت من 100 إلى 120 جنيها.

وتعتبر صناعة الكحك والحلويات في مصر من الصناعات القديمة والتقليدية، وتتميز بتنوع أنواع الحلويات وأشكالها المختلفة، وتستخدم في إعداد الكحك المكونات الأساسية مثل الدقيق والسكر والسمن والبيض والخميرة، وتضاف إليها بعض المكسرات والتوابل حسب الرغبة.

تحضير الكحك والبسكويت في فترة محددة قبل عيد الفطر

ويتم تحضير الكحك والبسكويت في فترة محددة قبل عيد الفطر المبارك، ويعتبر الكحك السادة من أشهر أنواع الحلويات في مصر، ويتم تزيينه بالسمسم أو الجوز أو الفستق، كما تتوفر أنواع أخرى من الكحك مثل كحك الملبن وكحك العجوة وكحك عين الجمل والبيتي فور.

وتقوم الدولة بتخفيض أسعار الكحك والبسكويت بالتعاون مع التجار والموردين، وذلك لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يتم بيعها في منافذ التموين بأسعار مناسبة للجميع.

وتشهد الأسواق في مصر في هذه الفترة إقبالًا كبيرًا على شراء الكحك والحلويات، وتتزايد الحركة في المحلات والأسواق المخصصة لبيع الحلويات خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تقديمها كهدايا للأهل والأصدقاء والجيران.