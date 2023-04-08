مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حادث على «صحراوي» المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شخصان، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بمدخل الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي.

تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، عند مدخل مدينة العدوة بالطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع الإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل تدعى «هـ. ص»، 35 عاما، مقيمة بمركز العدوة، وإصابة شخصين بكسور وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

حوادث انقلاب دراجات نارية

وشهدت محافظة المنيا وقوع 4 حوادث انقلاب دراجات نارية في أماكن متفرقة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات المركزية للعلاج، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع تلك الحوادث السرعة، وقد انتقل فريق من إدارة المرور لرفع الآثار وتيسير الحركة المرورية.