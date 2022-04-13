أنشطة رياضية ومسابقات قرآنية في احتفالات يوم اليتيم بسيدي سالم

شهدت إدارة شباب سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية، احتفالاً بـ«يوم اليتيم» للطلائع في مراكز شباب «سد خميس، وأبوعليوة الغربية، والورق»، بهدف إدخال السعادة على قلوب الأيتام، وزرع الود والمودة بينهم.

كما نظم مركز شباب «الحدادي» مسابقة رياضية في تنس الطاوله، لتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة، وشغل أوقات الفراغ، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

مسابقات لتشجيع الطلائع على حفظ القرآن

وقامت مراكز شباب في قريتي «البحيري» و«العيسوية» بتنفيذ المسابقة الدينية في حفظ القران الكريم، تهدف تلك المسابقات لتشجيع الطلائع على حفظ القرآن الكريم والتلاوة الصحيحه وتعليمهم فضائل القرآن الكريم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بإقامه كافة الفعاليات والأنشطة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ هاني عبد الغني، مدير إدارة شباب سيدي سالم، وفريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.

السكرتير العام يثني على عمال النظافة

وفي سياق مختلف، شارك اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، العاملين بجهاز النظافة والتجميل بالمحافظة والورشة المركزية، ووحدة التدخل السريع، طعام الإفطار، موجهاً الشكر لكل العمال على ما يبذلونه من جهد في إصلاح وصيانة معدات التدخل السريع، والمعدات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الورشة المركزية، ووحدة التدخل السريع، والتقى محافظ كفر الشيخ بالعاملين بها، وهنأهم بشهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يتقبل صيامهم وأعمالهم، ويجزيهم خيراً على ما يقومون به من جهد.