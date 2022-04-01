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انتصار السيسي: يوم اليتيم يعكس كل معاني المحبة والرحمة

كتب:

شريف سليمان
12:15 م | الجمعة 01 أبريل 2022
انتصار السيسي

انتصار السيسي

احتفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بيوم اليتيم، مؤكدةً على أنه يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية. 

وجاء في الصفحة الرسمية لانتصار السيسي، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم».

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بقلم شريف سليمان