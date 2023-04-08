عمرو الورداني لقناة الناس: توقفوا عن انتقاد الأبناء وشاركوهم الآراء

شدد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة أن يتوقف الآباء فورا عن النقد الموجه إلى الأبناء، ويسمحوا لهم بعرض أفكارهم مهما كانت مخالفة لهم، وهذا ما تعلمناه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه كان لا ينتقد أبنائه، وذلك حتى يصل الآباء للأدب المتبادل معهم، في ظل الأوضاع المتردية التي وصلت إلى حد تطاول الأبناء على الأباء.

وتابع الورداني، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمتدح أبناءه، وبيحطهم في مكانهم، وبيحسسهم إنهم ذوي قيمة عنده، وكان يدلهم على الخير، يعنى مثلا السيدة فاطمة، لما كانت غير قادة على العمل، علمها دعاء ولم يقل لها اجمدى مينفعش كده، لا لازم نخلى أولادنا بتكلموا عن قضية الأخلاق طول الوقت، بطرحها عليهم في شكل أسئلة، وعلينا الاتفاق على مبدأ التعامل بطريقة تناسب كل طرف، يعني مينفغش الأبناء يستخدموا طريقة لا تناسب الأباء، وكذلك الأبناء مينفعش يستخدموا طريقة لا تناسب الآباء».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل، وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.