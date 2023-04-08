فريق كفر الشيخ يستعد لمواجهة بلقاس وديا قبل استئناف الدوري

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، بقيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، اليوم السبت، استعداداته الجماعية، وذلك لخوض غمار مباراته الودية القادمة أمام فريق كرة القدم ببلقاس بلقاس يوم الأربعاء المقبل.

تجهيزات بدنية عقب راحة لفريق كفر الشيخ

وكان المدير الفني كرم جابر للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، قد منح جميع اللاعبين راحة من التدريبات أمس الجمعة، وذلك بعد أن تلقي لاعبي الفريق تدريبات لياقة بدنية، الخميس الماضي، عقب مباراة الفريق مع المنصورة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

خوض عدد من المباريات الودية

ويستثمر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في كفر الشيخ، فترة توقف الدوري، في خوض عدد من المباريات الودية لإشراك جميع اللاعبين في المباريات، فضلاً عن الاطمئنان على المستوى البدني لجميع اللاعبين، استعداداً لمواجهة طنطا، عقب استئناف الدوري في 3 مايو المقبل.