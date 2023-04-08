توزيع 20 ألف طن دواجن على الأسر الأولى بالرعاية ضمن «قطار الخير»
كتب:
محمد متولي
05:32 م | السبت 08 أبريل 2023
إحدى فعاليات مبادرة حياة كريمة
نشرت الصفحة الرسمية لفضائية DMC، فيديو جديدا بعنوان «طول ما إحنا كتف في كتف بنسند بعض الحمل يخف، وطول ما إحنا واقفين صف بنعمل خير يترد الضعف».
وأشار الفيديو إلى أن مبادرة قطار الخير، جرى خلالها توزيع 20 ألف طن دواجن على الأسر الأولى بالرعاية، بخلاف إطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية، كما جرى توزيع أكثر من مليون كرتونة في رمضان بمواسم مختلفة.