تشهد محافظة الإسماعيلية، إقبال المواطنين على دور السينما في إجازة عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع إعلان عدد منها طرح أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة، لذا يبحث البعض عن أسعار تذاكر دخول السينما في الإسماعيلية 2023 ومواعيدها.

أسعار تذاكر دخول السينما في الإسماعيلية 2023 ومواعيدها

وأعلنت عدد من دور السينما، أسعار تذاكر دخول السينما في الإسماعيلية 2023 ومواعيدها في عيد الفطر المبارك، التي تراوحت بين 50 جنيهًا للحفلات الصباحية و80 جنيهًا للحفلات المسائية وحفلات منتصف الليل.

وفي شارع السلطان حسين، أحد أشهر الشوارع في محافظة الإسماعيلية، جرى الإعلان عن أفلام عيد الفطر المبارك، التي شملت: «بعد الشر لـ علي ربيع وبيومي فؤاد - هارلي من بطولة محمد رمضان - ابن الحاج أحمد - رهبة مصنع الكراسي».

أسعار حفلات دور السينما 2023

وبحسب سينما الحرية، فإن أسعار تذاكر دخول السينما في الإسماعيلية 2023 ومواعيدها، جاءت كالآتي:

- حفل العاشرة والنصف صباحا بسعر 50 جنيهًا.

- حفل الثانية عشر والنصف ظهرًا بسعر 50 جنيهًا.

- حفل الثالثة والربع مساءً بسعر 50 جنيهًا.

- حفل السادسة والنصف مساءً بسعر 80 جنيهًا.

- حفل التاسعة والنصف مساءً بسعر 90 جنيهًا.

- حفل منتصف الليل في تمام الثانية عشر صباحًا بسعر 80 جنيهًا.

وأعلنت سينما دنيا عن عودة المواعيد إلى طبيعتها مع إجازة عيد الفطر المبارك، وجاءت كالآتي:

- حفل الحادية عشر صباحا بسعر 40 جنيهًا.

- حفل الواحدة ظهرًا بسعر 40 جنيهًا.

- حفل الثالثة مساءً بسعر 40 جنيهًا.

- حفل الخامسة مساءً بسعر 70 جنيهًا.

- حفل السابعة مساءً بسعر 70 جنيهًا.

- حفل التاسعة مساءً بسعر 70 جنيهًا.

- حفل الحادية عشر مساءً بسعر 70 جنيهًا.