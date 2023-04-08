أماكن الخروج في عيد الفطر بالإسماعيلية بأقل تكلفة.. حدائق وشواطئ مفتوحة

تستعد محافظة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع رفع حالة الطوارئ في كل المديريات، وتجهيز أماكن للخروج، بدءًا من الحدائق المفتوحة وتجهيز الشواطئ والأندية والفنادق، وترصد «الوطن» أفضل أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية بأقل تكلفة.

أفضل أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية بأقل تكلفة

وتعتبر حدائق نمرة 6 في قلب المدينة من أفضل أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية بأقل تكلفة، إذ يتردد عليها المواطنون في عيد الفطر المبارك، وهي من الحدائق المفتوحة والواسعة وتتميز بانتشار الخضرة والأشجار.

وتبدأ الحدائق من شارع محمد علي وصولا إلى معدية نمرة 6، بطول 3 كيلومترات تقريبا، ويتخللها أماكن مجهزة للجلوس والاحتفال وإقامة حفلات الشواء أو تناول الأسماك.

ويتردد على الحدائق أهالي الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، خاصة محافظتي الشرقية والقليوبية في عيد الفطر وأعياد الربيع من كل عام.

طريق البلاجات من أفضل أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية

ويتردد المواطنون على طريق البلاجات في الإسماعيلية، باعتباره من أفضل أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية بأقل تكلفة، لوجود الكورنيش به، إضافة إلى إنشاء الكورنيش الجديد.

ويتميز منطقة الكورنيش الجديد بوجود عدد من المطاعم والكافتيريات التي تقدم المأكولات والمشروبات بأسعار متفاوتة، وتلقي إقبالا خلال فترة الأعياد.

شواطئ الإسماعيلية من أماكن الخروج بأقل تكلفة

وتشهد أندية وشواطئ الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين في الأعياد، باعتبارها من أفضل أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية بأقل تكلفة، بعد إعلان محافظة الإسماعيلية دخولها بالمجان بعد صلاة العصر لأهالي المحافظة.