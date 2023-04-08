أسعار كعك العيد في منافذ التموين بالإسماعيلية.. تبدأ من 80 جنيها للكيلو

شهدت منافذ مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، ومعارض «أهلا رمضان» في المحافظة والمراكز والقرى، طرح كميات من كعك العيد والبسكويت في المنافذ بأسعار مخفضة، تقل عن أسعار الأسواق بنسبة 15%.

أسعار كعك العيد في منافذ التموين بالإسماعيلية

واختلفت أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالإسماعيلية بعد طرح كميات مختلفة، بالتزامن مع بدء طلب المواطنين وإقبالهم على الشراء، مع متابعة جودة المعروض منها لدى التجار.

ويستعرض «الوطن» أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالإسماعيلية، كالآتي:

- كيلو البسكويت العادي يتراوح بين 80 و 100 جنيه للكيلو.

- كيلو البسكوت الممتاز بأسعار تتراوح مابين 110 إلى 120 جنيها للكيلو.

- كيلو الكحك السادة بأسعار تبدأ من 100 جنيه إلى 120 جنيها.

- كيلو الكحك بالملبن بأسعار تتراوح بين 100 جنيه و120 جنيها للكيلو.

- كيلو البيتي فور بأسعار تتراوح بين 160 و180 جنيها للكيلو الواحد.

- كيلو الغُريّبة بالمكسرات بأسعار تتراوح بين 130 و150 جنيها للكيلو الواحد.

أماكن بيع وأسعار كعك العيد في منافذ التموين بالإسماعيلية

وتنتشر معارض «أهلا رمضان» في مراكز وشوارع الإسماعيلية، كالآتي:

معرض أهلا رمضان في حديقة الشيخ زايد.

معرض أهلا رمضان في نادي السلام بمنطقة شارع الغابة.

معرض أهلا رمضان في قرية سرابيوم

معرض أهلا رمضان في قرية أبو عطوة

منافذ كلنا واحد في مدينة الإسماعيلية

معرض كلنا واحد في مركز ابوصوير

معرض كلنا واحد في مركز القصاصين

معرض أهلا رمضان في مركز التل الكبير

معرض أهلا رمضان في مركز ومدينة فايد.