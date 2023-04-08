الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في الإسماعيلية اليوم.. تحذيرات للمواطنين

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة بالتزامن مع حالة عدم استقرار حالة الطقس في بعض المحافظات.

وارتفعت درجات الحرارة اليوم في شوارع الإسماعيلية ووصلت إلى ما يزيد عن 33 درجة مئوية في ارتفاع ما يزيد عن 8 درجات عن طقس الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الأرصاد الجوية.

تحذيرات للمواطنين من طقس الإسماعيلية

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مما يؤثر علي المواطنين خاصة في صيام شهر رمضان.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في ظل ارتفاع درجات الحرار، وضرورة تناول مياه الشرب بكميات كبيرة بعد الإفطار لتعويض ما فقده الجسم من المياه، كما حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة في طقس الأحد بشكل كبير وتصل إلى 35 درجة تقريبا.

نشاط كبير للرياح

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت نشاط كبير للرياح المحملة بالأتربة لليوم الخامس على التوالي بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها محافظات الجمهورية في الوقت الحالي.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، باستمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظة وربط كافة غرف العمليات بالغرفة الرئيسية للشبكة تحسبا لأي طارئ.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية من نشاط الرياح على كافة أنحاء المحافظة مناشدة المواطنين بالابتعاد عن الأشجار خلال نشاط الرياح غدا والابتعاد عن أعمدة الإنارة، والمنازل المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.