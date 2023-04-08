درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد.. العظمى بالقاهرة 35

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، وفقا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها صادر عن الهيئة منذ قليل، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

ووفق بيان الأرصاد عن درجات الحرارة، توجد العديد من الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 9 أبريل، إذ تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30%.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل العربية ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة غدًا

وترتفع نسبة الرطوبة غدا وفق بيان الأرصاد، إذ تصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 35 - 19

- العاصمة الإدارية 35 - 19

- أكتوبر 35 - 18

- بنها 35 - 19

- دمنهور 34 - 18

- وادي النطرون 34 - 18

- كفر الشيخ 33 - 18

- المنصورة 34 - 18

- الزقازيق 35 - 19

- شبين الكوم 35 - 19

- طنطا 34 - 19

- دمياط 29 - 18

- بورسعيد 32 - 18

- الإسماعيلية 36 - 17

- السويس 34 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 33 - 17

- نخل 35 - 11

- كاترين 28 - 09

- الطور 33 - 19

- طابا 33 - 18

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 32 - 22

- الإسكندرية 28 - 17

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 32 - 12

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 33 - 21

- مرسى علم 31 - 22

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 31 - 21

- الفيوم 36 - 20

- بني سويف 36 - 19

- المنيا 38 - 18

- أسيوط 38 - 19

- سوهاج 38 - 19

- قنا 38 - 18

- الأقصر 38 - 18

درجات الحرارة غدا في أسوان

- أسوان 38 - 19

- الوادي الجديد 39 - 17

- أبو سمبل 38 - 19