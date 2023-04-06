«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف بيان الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدا من المتوقع أن تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما تكون مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا في القاهرة

وتوقع خبراء الأرصاد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 32 - 19

- العاصمة الإدارية 32 - 19

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 30 - 18

- المنصورة 32 - 19

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 32 - 17

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 31 - 17

- السويس 32 - 18

حالة الطقس في سيناء

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 32 - 17

- نخل 31 - 09

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 19

- طابا 32 - 18

حالة الطقس على السواحل

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21 - 13

- سيوة 30 - 11

- رأس غارب 30 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 31 - 17

- أبو رماد 30 - 17

- رأس حدربة 30 - 17

- الفيوم 34 - 17

حالة الطقس في الصعيد

- بني سويف 33 - 18

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 18

- سوهاج 36 - 19

- قنا 36 - 18

- الأقصر 37 - 19

الطقس غدا في أسوان

- أسوان 38 - 17

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 37 - 15