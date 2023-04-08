حالة الطقس غدا الأحد.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما تكون مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وشمل بيان الأرصاد حول حالة الطقس غدا، بعض الظواهر الجوية المتوقعة، إذ تنشط الرياح على مناطق من السواحل العربية ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الطقس غدا في القاهرة

كما أشار خبراء الأرصاد، إلى وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40 % على مناطق من الواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30 %.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة حيث تصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 35 - 19

- العاصمة الإدارية 35 - 19

- أكتوبر 35 - 18

- بنها 35 - 19

- دمنهور 34 - 18

- وادي النطرون 34 - 18

- كفر الشيخ 33 - 18

- المنصورة 34 - 18

- الزقازيق 35 - 19

- شبين الكوم 35 - 19

- طنطا 34 - 19

- دمياط 29 - 18

- بورسعيد 32 - 18

- الإسماعيلية 36 - 17

- السويس 34 - 18

حالة الطقس في سيناء

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 33 - 17

- نخل 35 - 11

- كاترين 28 - 09

- الطور 33 - 19

- طابا 33 - 18

حالة الطقس على السواحل

- شرم الشيخ 32 - 22

- الإسكندرية 28 - 17

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 32 - 12

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 33 - 21

- سفاجا 33 - 21

- مرسى علم 31 - 22

- شلاتين 31 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 31 - 21

- الفيوم 36 - 20

حالة الطقس في الصعيد

- بني سويف 36 - 19

- المنيا 38 - 18

- أسيوط 38 - 19

- سوهاج 38 - 19

- قنا 38 - 18

- الأقصر 38 - 18

الطقس غدا في أسوان

- أسوان 38 - 19

- الوادي الجديد 39 - 17

- أبو سمبل 38 - 19