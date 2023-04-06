حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا على كافة الأنحاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء.

تحسن الأحوال الجوية

وعقب موجة التقلبات الجوية أمس وانخفاض درجات الحرارة شهدت حالة الطقس، تحسنًا نسبيًا اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بعد أن سجلت القاهرة الكبرى أمس، درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من غدٍ الجمعة، مرجعة سبب التقلبات الجوية إلى طبيعة فصل الربيع «فصل التقلبات الجوية» من حيث الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، على جميع مدن الجمهورية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 32 - 19

- العاصمة الإدارية 32 - 19

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 30 - 18

- المنصورة 32 - 19

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 32 - 19

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 32 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 32 - 17

- نخل 31 - 09

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 19

- طابا 32 - 18

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21 - 13

- سيوة 30 - 11

- رأس غارب 30 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 31 - 17

- أبو رماد 30 - 17

- رأس حدربة 30 - 17

- الفيوم 34 - 17

- بني سويف 33 - 18

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 18

- سوهاج 36 - 19

- قنا 36 - 18

- الأقصر 37 - 19

- أسوان 38 - 19

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 37 - 15