مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 17.. يسرا تعثر على الجدة سوسو

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 17، بوصول «أكرم» الفنان محمد ثروت إلى بيت «إنشراح»، الفنانة سماء إبراهيم؛ لمساعدة الدكتورة «سميحة» يسرا و«فوقية» الفنانة شيماء سيف؛ خوفا من انشراح وتصرفها الحاد مع فوقية، وتحاول سميحة المغادرة والتحجج لإنشراح بتعب «سامح» الفنان آدم الشرقاوي، وتقرر انشراح الذهاب مع سميحة للاطمئنان على سامح، تعيش الدكتورة «نيللي» الفنانة مي دياب، أجواء سعيدة في منزل سامح وتعد له بعض الطعام.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 17 بطولة يسرا

تقابل انشراح في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 17، أكرم وتعامله بجفاء وتطلب فوقية من أكرم رد كرامتهم ويطلب منها أن تتحمل من أجل الميراث، تعتذر الدكتورة نيللي للممرضة عن عدم حضورها للعيادة وتؤكد لها أنها تبني مستقبلها بشكل مختلف.

يتجه حماصة وعلي في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 17، لمصنع «سمير» الفنان محمد محمود ويهرولون في اتجاه «الحسيني» الفنان أوتاكا، ولكنه يهرب منهم، يسأل علي «جاكي» الفنانة إيمان السيد عن سبب تتبعهم له، ولا تزال «سماح» الفنانة مايان السيد بصحبة الضابط «حسام» الفنان أحمد عبد الوهاب يتصل علي بسماح وينزعج الضابط حسام من اتصاله، ويحاول الضابط معرفة علاقة سماح بعلي، وتؤكد له سماح أنه صديق، ويبدو على حسام الغيرة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 17 إخراج عمرو صلاح

تشتبك فوقية وسميحة وانشراح مع نيللي بسبب تواجدها في المنزل مع سامح ومشاهدتهم لها وهي تطعمه، تحكي فوقية لأكرم عن مقابلة انشراح لها وتطلب منه إبلاغ الشرطة إذا تطور الأمر مع انشراح، تصرخ انشراح ويتجه إليها الجميع ولكنهم يجدون باب الغرفة مغلقا، تتصل ماجي بحماصة وتطلب منه الحضور للمصنع.

تحاول سميحة في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 17، الإمساك بانشراح ومنعها من الصراخ بعد معرفتها بموت جلال، تطلب سميحة من انشراح أن تخبر الجدة سوسو أن جلال توفي، ترفض انشراح بشدة وتخبرها أن الجدة سوسو تستعد لحضور فرح أحد أقاربها وليس من اللائق إخبارها بوفاة ابنها، تخبر سميحة انشراح أن سمير استغل التوكيل وباع شقتهم وتعدها انشراح بالتصدر لسمير، يخبر الضابط حسام سميحة أن هناك شخصا دائم السؤال عنهم، تنزعج سميحة ولكن حسام يطمئنها، يخبر علي بويكا سماح أن الضابط حسام معجب بها، وتقول سميحة لأبنائها إنها عرفت مكان الجدة سوسو.