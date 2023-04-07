مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16.. يسرا تكذب على «إنشراح»

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16 بكذب الدكتورة سميحة دور الفنانة يسرا على انشراح دور الفنان سماء إبراهيم، بشأن وفاة زوجها جلال، إذ خشيت أن تخبرها بوفاته، مما يجعلها تغضب، بسبب أن كان لديها صداقة قوية مع «جلال»، قبل سفره إلى كندا، وزواجها من «سميحة».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16، شهدت غضب «إنشراح» بشدة، بسبب ما حدث لنجل «سميحة» خلال الاحداث، إذ أصيب في دماغه، وطلبت معرفة من كان السبب فى الإصابة التى حدثت له.

علاقة «إنشراح» بـ«جلال» قبل سفره

كشف مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16، أن «جلال» كان جار مقرب للغاية من «إنشراح» قبل سفره، وكانت بمثابة أقرب الناس من «الجدة سوسو»، إذ أنها كانت آخر من جلس معها قبل اختفائها، وكانت «سميحة»، قد ذهبت إلى «إنشراح» من أجل معرفة مكان «الجدة سوسو».

يشار إلى أن المسلسل، من بطولة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت وشيماء سيف ومن اخراج عمرو صلاح.