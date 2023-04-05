يسرا مسعودي تعتزل التمثيل وتعود للعمل في مجال الطيران

كشفت الممثلة التونسية يسرا مسعودي، عن اتخاذها قرار اعتزال عالم التمثيل، والعودة إلى مجال الطيران، كونه دراستها الأولى، مؤكدة أنها لن تعود للتمثيل مُجددًا.

تم قبولي في الخطوط السعودية

وكتبت الممثلة يسرا مسعودي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «بعد تفكير طويل، أخذت قرار بالابتعاد عن الوسط الفني، فاستغليت شهادتي في مجال الطيران، وتم قبولي في الخطوط السعودية».

وتابعت يسرا مسعودي: «شكرًا لنفسي التي استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط، أصبح قلبي تعيسًا جدًا لما تعرضت له من خذلان وظلم وقهر.. وشكرًا لكل الأوقات الجميلة التي جمعتني بناس حلوة ونقية سيظل حبكم في قلبي للأبد.. سأظل أحب مهنتي التي كافحت من أجلها عمري ولكن ما يدور حولها لا يشبهني أبدًا».