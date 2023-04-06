رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تقابل انشراح

كتب:

محمود الرفاعى
05:46 م | الخميس 06 أبريل 2023
يسرا

يسرا

دارت أحداث ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة حول مقابلة الدكتورة سميحة، التي تجسد شخصيتها يسرا، مع انشراح، سما إبراهيم، والتي تعد آخر شخص تعامل مع الجدة سوسو التي تبحث عنها يسرا من أجل إبلاغها بوفاة نجلها جلال.

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، كشف عن عناق حميم بين سميحة وانشراح حيث أنهما قابلا بعضهما البعض بعد فترة غياب دام ما يقرب من 25 عاما.

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إخراج عمرو صلاح

أحداث ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، كشفت عن بدء علاقة تعارف قوية بين الضابط حسام وسماح، إذ قضيا الليلة مع بعضهما البعض في شراء حقنة لسامح وأيضا الجلوس من أجل الحديث سويا.

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة انتهى بعدم إخبار سميحة انشراح خبر وفاة جارهم جلال. 

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة هو من بطولة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومن اخراج عمرو صلاح.

اقرأ المزيد:

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا

يسرا اللوزي: مبسوطة إن دمعتي قريبة.. ونفسي أعيش في جزيرة لوحدي

مسلسل جميلة الحلقة 13.. ريهام حجاج تبدأ رحلة الشك في تصرفات يسرا اللوزي

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13.. يسرا تبحث عن انشراح
بقلم محمود الرفاعى