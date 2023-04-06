ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تقابل انشراح

دارت أحداث ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة حول مقابلة الدكتورة سميحة، التي تجسد شخصيتها يسرا، مع انشراح، سما إبراهيم، والتي تعد آخر شخص تعامل مع الجدة سوسو التي تبحث عنها يسرا من أجل إبلاغها بوفاة نجلها جلال.

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، كشف عن عناق حميم بين سميحة وانشراح حيث أنهما قابلا بعضهما البعض بعد فترة غياب دام ما يقرب من 25 عاما.

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إخراج عمرو صلاح

أحداث ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، كشفت عن بدء علاقة تعارف قوية بين الضابط حسام وسماح، إذ قضيا الليلة مع بعضهما البعض في شراء حقنة لسامح وأيضا الجلوس من أجل الحديث سويا.

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة انتهى بعدم إخبار سميحة انشراح خبر وفاة جارهم جلال.

ملخص الحلقة 15 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة هو من بطولة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومن اخراج عمرو صلاح.