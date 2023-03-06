محافظ القاهرة: حملات مكبرة في العتبة والموسكي لإزالة الإشغالات

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

حملة مكبرة بالشوارع

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الموسكي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي، حملة مكبرة على شارع البوسطة ورصيف حلاوة وميدان العتبة وشارع صيدناوي وشارع الجيش.

رفع إشغالات أغلقت الشوارع

وأشار اللواء محمد السيد حسنين، رئيس حي الموسكي، أن الحملة تمكنت من رفع كافة الإشغالات التي تتسبب في غلق الشوارع وإعاقة حركة السير بالمخالفة للقانون، وتم تحرير أكثر من 50 محضر إشغال.

استمرار المتابعة الميدانية

ووجه محافظ القاهرة، باستمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، لرفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.