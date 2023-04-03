«الأمن الاقتصادي» يضبط 1578 قضية مخالفات في المترو والقطارات 

اسفرت جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة عن ضبط 1578 قضية مخالفات مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، إلى جانب ضبط 14649 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمّ ضبط 231 قضية ضرائب عامة ومخالفات جمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 107 قضايا مخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني ومحلات دون ترخيص.