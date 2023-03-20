ضبط 1724 مخالفة في المترو والقطارات خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مخالفات في مترو الأنفاق

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات أسفرت جهودها عن ضبط 1724 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12819 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 223 قضية فى عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 88 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مبان، ومحلات بدون ترخيص.

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.