أشرف زكي يصل مسجد فاطمة الشربتلي لحضور صلاة الجنازة على شيرين الطحان

حرص الدكتور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حضور صلاة الجنازة على الفنانة شيرين الطحان، المقامة بمسجد فاطمة الشربتلي، في منطقة التجمع الخامس.

وكان الفنان محمد محمود، أول الحاضرين لجنازة الفنانة الراحلة شيرين الطحان وعدد من أفراد أسرتها والأصدقاء المقربين.

وفاة الفنانة شيرين الطحان

وغيب الموت شيرين الطحان، عن عمر ناهز 47 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.