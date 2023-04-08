مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. الفرق بين الطماطم والشيري توميتو

وصل الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7 الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on إلى الدكتور شرشابي.

أحداث الحلقة 17 مسلسل الكبير أوي 7

وخلال مقابلة الكبير أوي بالبروفيسور شرشابي، أكد أن الدكتور ربيع أخطأ في التركيبة التي أعطاها للعترة؛ إذ وضع داخلها طماطم بدل شيري توميتو بسبب ارتفاع سعرها.

البروفيسور شرشابي أن الطماطم جعلت العترة أكبر سنا أي عجوز ولكن الشيري توميتو تعيده صغيرا ليذهب الكبير ويشتري الشيري توميتو.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7 يضم عددا من نجوم الكوميديا وهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وبيومي فؤاد ومحمد سلام، ويعرض المسلسل يوميا عقب أذان المغرب، كما يعاد المرة الأولى في الثانية والنصف منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في اليوم التالي الثانية مساء.