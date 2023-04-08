أرخص أماكن للفسحة في عيد الفطر بالإسماعيلية.. بينها شواطئ فايد

أنهت محافظة الإسماعيلية، استعدادات عيد الفطر المبارك لاستقبال الزائرين من أهالي المحافظات المجاورة، خاصة محافظتي الشرقية والدقهلية ورفع حالة الطوارئ في كافة المديريات والقطاعات الخدمية.

أرخص أماكن للفسحة في عيد الفطر بالإسماعيلية

وقال محمد عبد الحميد، أحد المسؤولين عن أندية وشواطئ مدينة فايد، في حديثه لـ«الوطن»، إنها تعتبر من أرخص أماكن للفسحة في عيد الفطر في الإسماعيلية، وأنه تم الاستعداد لاستقبال الزائرين من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، من خلال تنظيف الشواطئ وتطهير وتعقيم كافة الغرف والشاليهات، وتجهيز المقاعد المخصصة لجلوس الزائرين والشمسيات على الشواطئ، مع الاستعانة برجال الإنقاذ استعدادًا لموسم إجازة عيد الفطر المبارك.

وتعتبر شواطئ فايد من أرخص أماكن للفسحة في عيد الفطر بالإسماعيلية، إذ تبدأ أسعار الدخول من 20 جنيهًا تقريبا للزائرين من سن 7 سنوات، فيما تتيح الأندية الدخول مجانًا لكبار السن وأصحاب المعاشات من سكان المحافظة، بدءًا من عصر كل يوم.

دخول حدائق الإسماعيلية مجانًا

وتعتبر حدائق المدينة، من أرخص أماكن للفسحة في عيد الفطر في الإسماعيلية، كونها تتميز بانتشار الخضرة والأشجار، وتمتد بطول 4 كيلومترات تقريبًا، بدءًا من شارع محمد علي وصولا إلى معدية نمرة، وهي مجهزة للجلوس والاحتفال وإقامة حفلات الشواء أو تناول الأسماك

وبحسب البيانات الرسمية لديوان محافظة الإسماعيلية فإنه يمكن دخولها مجانًا إلى جانب وجود كورنيش منطقة نمرة 6 بجوار مبنى الإرشاد الخاص بهيئة قناة السويس، الذي يمكن التمشية عليه وقضاء وقت ممتع.

شارع السلطان حسين

ويعتبر شارع السلطان حسين في قلب مدينة الإسماعيلية، من أرخص أماكن للفسحة في عيد الفطر في الإسماعيلية، باعتباره من أكثر الشوارع التي تضم عددًا من المحال التجارية، بالإضافة إلى احتوائه على عدد من المطاعم والكافيهات التي يتردد عليها المواطنون خاصة في الإجازات والأعياد المختلفة، بجانب دور السينما والإعلان عن أفلام عيد الفطر المبارك.