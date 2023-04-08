أمير كرارة يتشاجر مع راوية بسبب الديون في مسلسل سوق الكانتو

مع بدء الحلقة الـ 16 من مسلسل سوق الكانتو، والمعروض ضمن سباق المسلسلات الرمضانية لعام 2023، فقد طرحت مي عز الدين والتي تؤدي دور راوية على شقيقتها عائشة الكثير من الأسئلة حول علاقتها بأخيها طه القماش، الذي يقوم بدوره أمير كرارة، وكيف تعرفت عليه هي.

ومع توالي أحداث المسلسل فقد ذهبت راوية للمعلم مدبولي والذي أعطى بضاعته لـ طه القماش من أجل سداد ديونه، بإدعاء أنها قريبته ومديونة له بمبلغ مالي كبير، حتى ذهب «رشاد» لـ«طه القماش» ليفتعل مشكلة معه، ويخبرها بأن الناس قد شاهدت «راوية» أثناء دفعها لديونه عند المعلم مدبولي ويعايره بهذا الأمر.

وبتوالي الأحداث عاتب طه القماش راوية على دفعها ديونه لدى التاجر، حتى رد لها المبلغ المالي، وحاولت «راوية» مساعدة «طه القماش» أمير كرارة في تسديد ديونه، حتى غضب الأخير ليعيد لها أموالها رافضا مساعدتها، حيث إنه لا يقبل بالحصول على مال من امرأة.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.