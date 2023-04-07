أمير كرارة عن حفل إفطار المطرية: «ولاد الأصول ممكن تعزموني؟»

شارك الفنان أمير كرارة، مجموعة من صور أطول مائدة إفطار في المطرية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرًا عن جمال المشهد الذي يتضمن سكان المنطقة وجميع الأهالي وهم يلتفون بفرحة حول المائدة وفي الشوارع المزينة بلافتات رمضان.

أمير كرارة يشيد بمائدة إفطار المطرية

وقال أمير كرارة، إنه يتمنى أن يكون متواجدًا بصحبة سكان المطرية ويشاركهم حفل الإفطار الجماعي، وكتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «أنا عايز حد يعزمني على الفطار في المطرية، الناس الحلوة ولاد الأصول».

أمير كرارة في سوق الكانتو

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجمهوره، معبرين عن فرحتهم بهذا المشهد الحضاري، وفرحة العائلات والأطفال، والجميع يتعاون لإخراج المشهد بهذه الصورة الرائعة.

ويعيش الفنان أمير كرارة، حالة من النجاح في ظل عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc، ويشاركه البطولة مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، شيرين، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو، في حقبة زمنية قديمة مع بداية العشرينيات من القرن الماضي، ويجسد أمير كرارة شخصية طه القماش، وجده عبدالعزيز مخيون الذي يحبه كثيرًا، ولكن يتدخل البعض لإحداث خلافًا بينهما.