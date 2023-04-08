مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16.. أمير كرارة يتشاجر مع راوية بسبب الديون

شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل سوق الكانتو المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2023، طرح أسئلة كثيرة من عائشة لراوية التي تقوم بدورها مي عز الدين، حول علاقتها بأخيها طه القماش الذي يقوم بدوره أمير كرارة، وكيف تعرفت عليه، وهل هي يونانية بالفعل أم لا؟ ثم تذهب راوية إلى المعلم مدبولي الذي أعطى بضاعة لـ طه القماش وتسدد ديونه بادعاء أنها قريبته ومديونة له بمبلغ مالي، حتى ذهب «رشاد» لـ«طه القماش» ويفتعل مشكلة معه، ويخبره بأن الناس شاهدت «راوية» وهي تدفع ديونه عند المعلم مدبولي ويعايره بهذا الأمر.

ومع توالي الأحداث عاتب طه القماش راوية على دفعها ديونه لدى التاجر، ويرد لها المبلغ المالي، فيما حاولت «راوية» مساعدة «طه القماش» أمير كرارة في تسديد ديونه، وغضب الأخير ليعيد لها أموالها رافضا مساعدتها، حيث أنه لا يقبل بالحصول على مال من امرأة.

كما توفي والد «رشاد» فتحي عبدالوهاب في حادث سيارة، ليكتشف أهالي السوق أنه يمتلك الحُجة وأصبح مالكا للسوق، ولا يأتي أحد لتقديم واجب العزاء له، وأعلنت الصحف وفاة المفتش ويعتقد «جابر» طارق النهري أن طه هو الفاعل، بينما يكتشف الجمهور أنها خطة مُدبرة، للقضاء على عصابة جابر.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.