مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. جوني يروج للمسرحية بابن عم بابلو إسكوبار

استغل جوني شائعة انضمام سيد إسكوبار، ابن عم بابلو إسكوبار، للترويج لمسرحيته، وذلك خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7 الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة.

أحداث الحلقة 17 مسلسل الكبير أوي 7

وبعد انتشار خبر انضمام سيد إسكوبار، ابن عم بابلو إسكوبار، إلى عرض جوني المسرحي، أكد جوني أن ما تردد لمصلحة العرض المسرحي ورفض أن ينفي تلك الشائعة، وطلب من هجرس تنظيم مؤتمر صحفي وبالفعل تم عمل مؤتمر صحفي وتحدث العترة أنه سيد إسكوبار ابن عم بابلو إسكوبار، لتكون المفاجأة وجود عدد من أعداء بابلو في المؤتمر ويطاردون جوني والعترة وهجرس، ليجروا إلى الدوار ويأتي دكتور ربيع في الوقت المناسب ويشرب العترة التركيبة الجديدة.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7 يعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون ويضم عددا من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.