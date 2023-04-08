مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17.. الدكتور شرشابي هو الحل

لقت الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع اهتمام كبير من المتابعين بسبب وجود مشاهدة كثيرة كوميدية، إذ انتهت الحلقة بسؤال الجمهور هل الدكتور شرشابي هو الحل لعلاج للعترة؟

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17.. ظهور الدكتور شرشابي

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17 أحداثًا جديدة وهامة بالمسلسل، إذ ظهور الفنان حمزة العلى بتجسيد دور الدكتور شرشابي الذي يريد تحويل العترة من جديد وسيكون هو الحل لعلاج مشاكله.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وشهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع العديد من الأحداث الكوميدية والقضايا التي تمّ مناقشتها بطريقة لايت، مثل موضوع المشاكل الزوجية، وقضية الهوس بالسوشيال ميديا والسعي وراء التريند وتجميع المشاهدات.

مسلسل الكبير أوي7

مسلسل الكبير أوي7 يعرض يوميا عقب اذان المغرب مباشرة علي قناة اون ويضم عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.