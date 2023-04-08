مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. ما مصير العترة مع علاج الدكتور شرشابي؟

نالت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 7، إعجاب الجمهور، خاصة بعد تحول العترة إلى رجل مسن والخطأ الطبي للدكتور ربيع، وتوالت أحداث الحلقة 16 بالاستمرار في الكوميديا، خاصة مشاهد تحول العترة إلى جسد رجل عجوز ومحاولة الكبير إيجاد وسيله لمعالجته وانتهت محاولاته بالتوصل إلى الدكتور شرشابي، لعلاجه، فما مصير العترة في أحداث الحلقة الجديدة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، كما ضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الشرف أبرزهم أحمد السقا ولورديانا و محمد محمود ونور اللبنانية وغيرهم.