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موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
03:00 م | السبت 08 أبريل 2023
موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي الجزء السابع موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023، الذي يعرض على قنوات on ضمن باقة من مختلف الأعمال التي تعرض خلال رمضان 2023، ويقدمه الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وغيرهما.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يأتي في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والساعة 6:30 صباحا، وإعادة ثالثة الساعة 12:30 ظهرا، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يستكمل أحداث المسلسل بعد ظهور الدكتور ربيع الذي تسبب في تحول العترة ابن الكبير إلى رجل مسن بسبب تركيبة تناولها، وغضب الكبير من الدكتور ربيع وهدد بقتله إذا لم يصلح الأمر.

مسلسل الكبير أوي 7

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يناقش مجموعة من القضايا التي تنتشر في المجتمع بصورة كبيرة.

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بقلم سهيلة هاني