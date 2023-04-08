مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 17.. حمزة العلي يعيد العترة لشبابه

استطاع البروفيسور شرشابي، الذي يجسد دوره الفنان حمزة العلي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 17 الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، أن يعيد العترة كما كان في صورة شاب.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 17

خلال أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 17، ظهر الفنان حمزة العلي كضيف شرف بدور بروفيسور شرشابي الذي لجأ إليه دكتور ربيع لتظبيط التركيبة لعودة العترة كما كان، وخلال تواجد الكبير لدى شرشابي وجد أن كل العاملين عنده أولاد أشقائه ولكنه أعطاهم تركيبة حولتهم لشباب لكي يساعدونه في العمل، وبالفعل ينجح شرشابي في عودة العترة مرة أخرى.

أبطال مسلسل الكبير أوي7

مسلسل الكبير أوي7، يضم عددا من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30منتصف الليل والثانية 2:00 مساء.